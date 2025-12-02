Storage Wars
Folge 10: Unikate
22 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12
Diesmal sind die Männer in der Universitätsstadt Fullerton in Kalifornien auf der Suche nach besonderen Universitätsartefakten. Dabei liefern sich Dave und Darrell ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Auch zwischen Jarrod und Brandi erreicht der Konkurrenzkampf seinen Höhepunkt.
Storage Wars
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC