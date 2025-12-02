Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 1Folge 10vom 02.12.2025
Folge 10: Unikate

22 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12

Diesmal sind die Männer in der Universitätsstadt Fullerton in Kalifornien auf der Suche nach besonderen Universitätsartefakten. Dabei liefern sich Dave und Darrell ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Auch zwischen Jarrod und Brandi erreicht der Konkurrenzkampf seinen Höhepunkt.

