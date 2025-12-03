Storage Wars
Folge 14: Hauptgewinn
22 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12
Die Lagerräume befinden sich diesmal in Long Beach. Hier haben es die Käufer besonders auf Antiquitäten und Industriewaren abgesehen, selbst Dave. Er treibt die Preise für die anderen künstlich hoch und sorgt damit für ordentlich Streitpotential. Macht trotzdem jemand den Hauptgewinn?
Storage Wars
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC