Storage Wars

Hauptgewinn

ProSieven MAXXStaffel 1Folge 14vom 03.12.2025
Folge 14: Hauptgewinn

22 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12

Die Lagerräume befinden sich diesmal in Long Beach. Hier haben es die Käufer besonders auf Antiquitäten und Industriewaren abgesehen, selbst Dave. Er treibt die Preise für die anderen künstlich hoch und sorgt damit für ordentlich Streitpotential. Macht trotzdem jemand den Hauptgewinn?

