Storage Wars
Folge 13: Anfängerglück
22 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12
Die Reise geht weiter nach Kalifornien und es fehlt nicht an neuer Konkurrenz. Die Neulinge sind hartnäckiger als gedacht und es artet in einem speziellen Bieterkrieg komplett aus ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC