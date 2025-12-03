Zum Inhalt springenBarrierefrei
Storage Wars

ProSieben MAXX Staffel 1 Folge 15 vom 03.12.2025
22 Min. Folge vom 03.12.2025 Ab 12

Heute wird in der Abenteuermetropole Perris gekauft, dementsprechend abenteuerlich ist auch Darrell unterwegs, der gleich mit einem ganzen Truck vorfährt. Wird es ein Mülltransport und sollte er vielleicht besser hinhören, als dessen Rivale Dave sein Erfolgsrezept offenbart?

ProSieben MAXX
