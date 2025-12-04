Zum Inhalt springenBarrierefrei
Seltsame Entdeckung

ProSieben MAXX Staffel 1 Folge 18 vom 04.12.2025
Folge 18: Seltsame Entdeckung

22 Min. Ab 12

Darrell schaut in Dave Hesters Kommissionsladen vorbei und überschreitet damit deutlich eine Grenze. Indessen bekommen sich Brandi und Jarrod wegen eines Pferdekopfes in die Haare ...

