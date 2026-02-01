Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 10Folge 14vom 11.02.2026
21 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 12

Huntington Beach ist bekannt für seine wohlhabenden Einwohner - kein Wunder also, dass viele Besucher zur nächsten Auktion strömen. Zwei davon setzen auf die Unterstützung ihres Nachwuchses. Auch Darrell hat Verstärkung mitgebracht: Er will seine neue Freundin mit seinem Händchen für wertvolle Lagerräume beeindrucken. Leider zeigt sich diese jedoch wenig begeistert. Ivy hofft, währenddessen an der Küste gut erhaltene Wake- und Surfboards ersteigern zu können.

