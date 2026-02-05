Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 10Folge 17vom 15.03.2026
21 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12

Das Paradies für Surfer, Huntington Beach, lockt die Käufer zu einer weiteren Auktion. Auch Darrell folgt dem Aufruf und fordert sein Glück schon vor der Versteigerung heraus - ganz zum Ärger seiner Konkurrenz. Mary hat ihr Wunschlager bereits gefunden, doch Rene treibt den Preis in die Höhe.

ProSieben MAXX
