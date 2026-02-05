Storage Wars
Folge 15: Schlittenpartie
21 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12
Die Käufer sind auf dem Weg nach Indio - einer Stadt, in der die Reichen wohnen. Trotz der vielversprechenden Lagerräume, hofft Rene, dass das schlechte Wetter die Besucher von der Auktion fernhält. Doch er hat die Rechnung ohne die Konkurrenz gemacht. Mary verlässt sich auf ihr Glück und liefert sich einen harten Bieterwettstreit mit den Männern.
Storage Wars
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC