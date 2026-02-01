Zum Inhalt springenBarrierefrei
Trauer in Arcadia

ProSieben MAXXStaffel 10Folge 16vom 11.02.2026
21 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 12

Noch vor Beginn der Auktion in Arcadia, klagt Ivy über Magenschmerzen. Dave hatte ihm zuvor sein Sandwich angeboten - doch hatte sein Konkurrent es wirklich gut gemeint? Währenddessen glaubt Dave, eine Schatzkiste entdeckt zu haben und Kenny hofft, dass Barrys Handschuhe ihm Glück bringen. Mary will hingegen herausfinden, was in den Kisten steckt, deren Beschriftungen Sammlerstücke versprechen.

ProSieben MAXX
