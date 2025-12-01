Storage Wars
Folge 3: Eisige Auktion
21 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12
In verschneiten Rimforrest sind die Auktionsbesucher bereit, viel Geld in ihre gewünschten Lagerräume zu investieren. Rene hat eine Begleitung mitgebracht, die sich als äußerst nervig herausstellt. Mary verliebt sich indes sofort in einen Berg voller geheimnisvoller Kisten, doch kann sie sich gegen Dave durchsetzen? Ivy tut sich hingegen schwer, das richtige Lager zu finden.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC