ProSieben MAXXStaffel 9Folge 3vom 14.12.2025
21 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12

In verschneiten Rimforrest sind die Auktionsbesucher bereit, viel Geld in ihre gewünschten Lagerräume zu investieren. Rene hat eine Begleitung mitgebracht, die sich als äußerst nervig herausstellt. Mary verliebt sich indes sofort in einen Berg voller geheimnisvoller Kisten, doch kann sie sich gegen Dave durchsetzen? Ivy tut sich hingegen schwer, das richtige Lager zu finden.

