Storage Wars
Folge 8: Heiße Preise
21 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12
In Palm Springs glüht die Sonne am Himmel und bringt auch die Stimmung auf der Auktion zum Kochen. Mary ist auf der Suche nach Dekorationsartikeln und hat auch schon ein Auge auf einen Lagerraum geworfen. Als Auktionator Dan ihr Gebot übersieht, beginnt Dave ihn mit seinem Fehler aufzuziehen - wenig später eskaliert die Situation.
Weitere Folgen in Staffel 9
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC