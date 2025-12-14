Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 9Folge 8vom 14.12.2025
In Palm Springs glüht die Sonne am Himmel und bringt auch die Stimmung auf der Auktion zum Kochen. Mary ist auf der Suche nach Dekorationsartikeln und hat auch schon ein Auge auf einen Lagerraum geworfen. Als Auktionator Dan ihr Gebot übersieht, beginnt Dave ihn mit seinem Fehler aufzuziehen - wenig später eskaliert die Situation.

