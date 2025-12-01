Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 9Folge 4vom 14.12.2025
21 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12

Mary reist mit einem geringen Budget nach Santa Ana, um an einer Auktion teilzunehmen. Schon der erste Lagerraum erregt ihre Aufmerksamkeit, doch Darrell treibt die Gebote in die Höhe. Ivy hat eine Erkältung und hofft, dass ein vielversprechender Lagerraum die Heilung bringt. Neue Konkurrenz verunsichert die routinierten Auktionsbesucher.

