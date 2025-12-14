Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Storage Wars

Kurz vor knapp

ProSieben MAXXStaffel 9Folge 9vom 14.12.2025
Kurz vor knapp

Kurz vor knappJetzt kostenlos streamen

Storage Wars

Folge 9: Kurz vor knapp

21 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12

Die Käufer blicken mit gemischten Gefühlen auf die anstehende Containerauktion in Santa Ana. Während Rene es kaum erwarten kann, sich gleich mehrere der Holzkisten unter den Nagel zu reißen, ist Ivy von den unvollständigen Möbelsets darin genervt. Ganze 20 Container stehen zur Auswahl und Mary verlässt sich auf ihre Konkurrenz mit hellseherischen Fähigkeiten.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Storage Wars
ProSieben MAXX
Storage Wars

Storage Wars

Alle 12 Staffeln und Folgen