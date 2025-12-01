Stromberg
Folge 1: Beziehungen
26 Min.
Bei der Capitol Versicherung AG stehen die Zeichen auf Veränderung: Wehmeyer wird aufsteigen, Becker nachrücken, somit ist die Position des Gesamtleiters vakant - Stromberg glaubt sich der ersehnten Beförderung sicher. Für Stromberg scheint es also gut zu laufen, auch wenn er ahnt, dass der Kantinenchef, mit dem er sich wiederholt anlegt, ein naher Verwandter einer Kollegin aus dem Vorstand ist. Und genau die entscheidet über seine Beförderung ...
Stromberg
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2004
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Banijay Rights Limited
Enthält Produktplatzierungen