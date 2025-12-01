Stromberg
Folge 4: Helge
26 Min.
Während Stromberg mit seinem neuen "Zwei-für-Eins"-Sonderangebot in Finsdorf allmählich Erfolge erzielt, steckt Jennifer in der Klemme: Ihr Ex-Mann kommt seinen Verpflichtungen für den gemeinsamen Sohn Helge nicht nach, was sie dazu zwingt, entweder früher zu gehen oder Helge mit zur Arbeit zu bringen. Das stößt bei Becker auf wenig Verständnis. Stromberg bietet sich daraufhin ganz selbstlos als Babysitter an - mit verheerenden Folgen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Stromberg
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2004
