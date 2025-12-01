Stromberg
Folge 9: Herr Nehring
25 Min.
Stromberg hat für seine guten Abschlüsse in Finsdorf eine Flasche Wein von der Zentrale geschickt bekommen und dementsprechend Oberwasser. Da juckt ihn auch nicht das Problem von Landwirt Nehring. Dessen Sohn hat versehentlich die Scheune in Brand gesetzt. Nun soll Stromberg ein Auge zudrücken und die Angelegenheit zum Haftpflichtschaden erklären. Stromberg denkt jedoch gar nicht daran - da kann ja jeder kommen. Leider ist Nehring ein einflussreicher Mann im Ort ...
Stromberg
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2004
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Banijay Rights Limited
Enthält Produktplatzierungen