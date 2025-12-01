Stromberg
Folge 8: Die Rückkehr
27 Min.Ab 12
Becker holt Stromberg vertretungsweise wieder zurück - endlich ein Fünkchen Hoffnung für den geschassten Ex-Chef. Zurück am alten Arbeitsplatz muss er aber feststellen, dass man ihn dort nur noch als einfachen Sachbearbeiter eingeteilt hat. Ein schlimmer Abstieg für Stromberg, der nur durch Jennifers Zuwendung halbwegs ausgeglichen wird. Die ist momentan wieder mal genervt von ihrem Ex-Mann. Um bei Jennifer zu punkten, liest Stromberg Sascha daher ordentlich die Leviten ...
Stromberg
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:DE, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Banijay Rights Limited
Enthält Produktplatzierungen