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Südtirol heute

Südtirol Heute vom 13.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 792vom 13.07.2026
Südtirol Heute vom 13.07.2026

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Folge 792: Südtirol Heute vom 13.07.2026

18 Min.Folge vom 13.07.2026

Neues Autovelox-Dekret schafft Rechtssicherheit | Trient kämpft gegen versiegelte Flächen | Meldungen | Sinner gewinnt in Wimbledon gegen Zverev | Tropische Nächte: Bozen erlebt Hitzerekord | Südtirol krönt besten Traktorfahrer

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