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Südtirol heute
Folge 795: Südtirol Heute vom 16.07.2026
17 Min.Folge vom 16.07.2026
Teileinsturz des Gerichtsgebäudes in Bozen | Tödlicher Traktorunfall in Tscherms | EuGH-Generalanwalt stärkt Italiens Transitklage | Streit um Seilbahn am Rosskopf entbrannt | Neue EU-Regel gegen Modeverschwendung tritt in Kraft | Otto, der KI-Assistent für authentische Südtirol-Tipps
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