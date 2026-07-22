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Südtirol heute

Südtirol Heute vom 22.07.2026

ORF2Staffel 2026Folge 799vom 22.07.2026
Südtirol Heute vom 22.07.2026

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Folge 799: Südtirol Heute vom 22.07.2026

15 Min.Folge vom 22.07.2026

Landeshaushalt: Überschuss wird verteilt | Meldungen | 25 Jahre Therapiezentrum Bad Bachgart | Laas: Verbogene Brücke wird saniert | Neuer Trainer beim FC Südtirol

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