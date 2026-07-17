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Südtirol heute
Folge 796: Südtirol Heute vom 17.07.2026
19 Min.Folge vom 17.07.2026
Südtiroler Justiz muss sich Gerichtsgebäudeeinsturz neu organisieren | Kurzmeldungen | Neuer Kastelbell-Tunnel-Straßenbelag hat Bodenwellen | Rückblende auf die Schach-WM in Meran 1981 | Immer mehr Männer suchen vergeblich eine Partnerin | Passanten in Bozen tippen auf den Fußball-WM-Ausgang
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