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Südtirol heute
Folge 797: Südtirol Heute vom 20.07.2026
18 Min.Folge vom 20.07.2026
Diskussionen um Wahlkreis Bozen-Unterland: SVP sucht Einigung | Alpenverein setzt auf Erhalt bestehender Gipfelkreuze | Meldungen | Andreas Hofer: Jugendjahre im Trentino | Verein will Klausen als Künstlerstadt wiederbeleben
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