Super Nowak vom 07.05.2015Jetzt kostenlos streamen
SUPERNOWAK!
Folge 2: Super Nowak vom 07.05.2015
48 Min.Folge vom 07.05.2015Ab 6
Gemeinsam mit seinem Freund, dem Gastronom Bernie Rieder, macht sich Reinhard Nowak diese Woche auf den Weg, um die Hygiene in Wiens Beisl zu testen. Wie sauber die Gaststätten sind? Das Ergebnis ist erschreckend. Außerdem: Halten Gutscheinportale das was sie versprechen? Oder ist es alles nur Betrug? Und wo findet man die schönsten Blumen für den Muttertag? Beim Diskonter oder im Fachgeschäft? Gemeinsam mit einer Floristin finden wir es für Sie heraus!
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
SUPERNOWAK!
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4