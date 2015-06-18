Super Nowak vom 18.06.2015Jetzt kostenlos streamen
SUPERNOWAK!
Folge 4: Super Nowak vom 18.06.2015
46 Min.Folge vom 18.06.2015Ab 6
In dieser Sendung wird wieder ein Haus mittels versteckter Kamera verwanzt und Abflüsse sowie andere Sanitäranlagen manipuliert. Wie kommen Sanitärnotdienste mit den Verstopfungen zurecht? Wie viel verlangen sie für die Reparatur? Außerdem: Warum lieben die Menschen Eiscreme so sehr? Was macht das Eis in der Vitrine so appetitlich? Welche Tricks werden angewandt um möglichst viel Umsatz zu machen? Und: Wie viel wiegt "Super Nowak" am Ende seiner Hungerkur?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
SUPERNOWAK!
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4