Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SUPERNOWAK!

Super Nowak vom 11.06.2015

PULS 4Staffel 2Folge 3vom 11.06.2015
Super Nowak vom 11.06.2015

Super Nowak vom 11.06.2015Jetzt kostenlos streamen

SUPERNOWAK!

Folge 3: Super Nowak vom 11.06.2015

43 Min.Folge vom 11.06.2015Ab 6

Reinhard Nowak verwanzt wieder ein Haus mit versteckten Kameras und testet diesmal das Können von gleich mehreren Schlüsseldiensten. Außerdem fragt sich "Super Nowak", wieviel Daten er beim Einkauf im Supermarkt, beim Arztbesuch und Telefonieren tatsächlich von sich freigibt. Und beim Apotheken-Test will er herausfinden, ob Apotheker lieber teure Originalprodukte oder günstige Nachahmprodukte von Generika-Herstellern empfehlen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

SUPERNOWAK!
PULS 4
SUPERNOWAK!

SUPERNOWAK!

Alle 5 Staffeln und Folgen