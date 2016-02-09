Super Nowak vom 09.02.2016Jetzt kostenlos streamen
SUPERNOWAK!
Folge 6: Super Nowak vom 09.02.2016
46 Min.Folge vom 09.02.2016Ab 6
Im Internet lauern Gefahren: Datenklau, Mobbing, Facebook-Hacks - sind wir wirklich hilflos gegen die Gangster im Netz? Wie kann man sich schützen? Ins Schwitzen bringt Super Nowak heute auch die Trainer im großen Fitnesscenter-Test. Außerdem: Wie kann ich Strom sparen, und woran erkenne ich den Unterschied zwischen qualitativ hochwertiger und schlechter Schokolade? Super Nowak, der Held der Konsumenten, tritt wieder in Aktion.
