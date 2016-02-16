Super Nowak vom 16.02.2016Jetzt kostenlos streamen
SUPERNOWAK!
Folge 7: Super Nowak vom 16.02.2016
46 Min.Folge vom 16.02.2016Ab 6
Was tun, wenn der Laptop kaputt ist? Reinhard Nowak legt sich mit besonders frechen Serviceschurken an. Die Diagnosen in unserem Test sind verheerend, die Service-Leute raten dazu, den Laptop komplett zu zerlegen oder gar einen neuen zu kaufen. Doch keiner der angeblichen IT-Profis findet den im Laptop eingebauten Minifehler. Außerdem testet "Super Nowak" verschiedene Bleaching-Methoden, kümmert sich um die Sicherheit in den eigenen vier Wänden und warnt vor GIS Gebührenabzocke.
