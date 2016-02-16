Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 2Folge 7vom 16.02.2016
Was tun, wenn der Laptop kaputt ist? Reinhard Nowak legt sich mit besonders frechen Serviceschurken an. Die Diagnosen in unserem Test sind verheerend, die Service-Leute raten dazu, den Laptop komplett zu zerlegen oder gar einen neuen zu kaufen. Doch keiner der angeblichen IT-Profis findet den im Laptop eingebauten Minifehler. Außerdem testet "Super Nowak" verschiedene Bleaching-Methoden, kümmert sich um die Sicherheit in den eigenen vier Wänden und warnt vor GIS Gebührenabzocke.

