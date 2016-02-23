Super Nowak vom 23.02.2016Jetzt kostenlos streamen
SUPERNOWAK!
Folge 8: Super Nowak vom 23.02.2016
46 Min.Folge vom 23.02.2016Ab 6
Super Nowak holt sich dieses Mal prominente Unterstützung: Gemeinsam mit Rainer Schönfelder testet er Ski-Helme. Bietet ein billiger Helm wirklich weniger Sicherheit oder zahlt der Kunde nur für unnötigen Schnickschnack mehr? Außerdem erklärt Nowak, warum Eier aus Käfighaltung in vielen Lebensmitteln stecken, obwohl Käfighaltung in Österreich verboten ist. Auf den Hund kommt unser Superheld im Kampf gegen den Schimmel. Die neueste Methode: Hunde erschnüffeln Schimmel.
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Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Puls4 & © Season 3-5: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 5: SUPERNOWAK, Reinhard Nowak, Staffel 5, Konsumentanmagazin, SUPERNOWAK - Der Held der Konsumenten, PULS 4, Magazin ,Comedy, Comedian, Konsumenten