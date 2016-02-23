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SUPERNOWAK!

Super Nowak vom 23.02.2016

PULS 4Staffel 2Folge 8vom 23.02.2016
Super Nowak vom 23.02.2016

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Folge 8: Super Nowak vom 23.02.2016

46 Min.Folge vom 23.02.2016Ab 6

Super Nowak holt sich dieses Mal prominente Unterstützung: Gemeinsam mit Rainer Schönfelder testet er Ski-Helme. Bietet ein billiger Helm wirklich weniger Sicherheit oder zahlt der Kunde nur für unnötigen Schnickschnack mehr? Außerdem erklärt Nowak, warum Eier aus Käfighaltung in vielen Lebensmitteln stecken, obwohl Käfighaltung in Österreich verboten ist. Auf den Hund kommt unser Superheld im Kampf gegen den Schimmel. Die neueste Methode: Hunde erschnüffeln Schimmel.

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