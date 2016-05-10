Zum Inhalt springenBarrierefrei
SUPERNOWAK!

Super Nowak vom 10.05.2016

PULS 4Staffel 3Folge 2vom 10.05.2016
Super Nowak vom 10.05.2016

Folge 2: Super Nowak vom 10.05.2016

46 Min.Folge vom 10.05.2016Ab 6

In der zweiten Folge der dritten Staffel deckt "Super Nowak" einen Fleischskandal auf: In jedem fünften getesteten Schnitzel befinden sich multiresistente Keime, die uns krank machen können. Außerdem prüft der "Held der Konsumenten" Waschmaschinen-Reparaturservices und gibt in der neuen Rubrik "Super Nowak Superhacks" Tipps und Tricks, die unseren Alltag erleichtern und obendrein fast nichts kosten.

