Super Nowak vom 10.05.2016Jetzt kostenlos streamen
SUPERNOWAK!
Folge 2: Super Nowak vom 10.05.2016
46 Min.Folge vom 10.05.2016Ab 6
In der zweiten Folge der dritten Staffel deckt "Super Nowak" einen Fleischskandal auf: In jedem fünften getesteten Schnitzel befinden sich multiresistente Keime, die uns krank machen können. Außerdem prüft der "Held der Konsumenten" Waschmaschinen-Reparaturservices und gibt in der neuen Rubrik "Super Nowak Superhacks" Tipps und Tricks, die unseren Alltag erleichtern und obendrein fast nichts kosten.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
SUPERNOWAK!
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4