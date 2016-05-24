Zum Inhalt springenBarrierefrei
SUPERNOWAK!

Super Nowak vom 24.05.2016

PULS 4Staffel 3Folge 4vom 24.05.2016
Super Nowak vom 24.05.2016

SUPERNOWAK!

Folge 4: Super Nowak vom 24.05.2016

45 Min.Folge vom 24.05.2016Ab 6

"Super Nowak" macht Esoterik-Scharlatanen den Garaus: Zwei Millionen Euro geben die Österreicher jährlich für esoterische Beratungen aus. Gemeinsam mit dem renommierten Physiker Werner Gruber schaut er sich an, wie viel Wahrheit in Irisdiagnostik, Ufo-Sichtungen und Kornkreisen steckt. Außerdem geht es in der Rubrik "Aufreger der Woche" um krebserregende Giftstoffe in unserer Kleidung.

