Super Nowak vom 24.05.2016
SUPERNOWAK!
Folge 4: Super Nowak vom 24.05.2016
45 Min. Folge vom 24.05.2016
"Super Nowak" macht Esoterik-Scharlatanen den Garaus: Zwei Millionen Euro geben die Österreicher jährlich für esoterische Beratungen aus. Gemeinsam mit dem renommierten Physiker Werner Gruber schaut er sich an, wie viel Wahrheit in Irisdiagnostik, Ufo-Sichtungen und Kornkreisen steckt. Außerdem geht es in der Rubrik "Aufreger der Woche" um krebserregende Giftstoffe in unserer Kleidung.
Copyrights:© Puls4