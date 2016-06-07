Super Nowak vom 07.06.2016Jetzt kostenlos streamen
SUPERNOWAK!
Folge 6: Super Nowak vom 07.06.2016
45 Min.Folge vom 07.06.2016Ab 6
Im Auftrag des Konsumenten deckt "Super Nowak" einen Wasserskandal auf: Warum ist unser Wasser teilweise verschmutzt? Und warum handelt keiner? "Super Nowak" knöpft sich die Zuständigen von der niederösterreichischen Landesregierung vor. Außerdem checkt der "Held der Konsumenten" Campingplätze auf Service und Hygiene und testet nützliche und unnötige Camping-Gadgets.
6
