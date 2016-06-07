Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SUPERNOWAK!

Super Nowak vom 07.06.2016

PULS 4Staffel 3Folge 6vom 07.06.2016
Super Nowak vom 07.06.2016

Super Nowak vom 07.06.2016Jetzt kostenlos streamen

SUPERNOWAK!

Folge 6: Super Nowak vom 07.06.2016

45 Min.Folge vom 07.06.2016Ab 6

Im Auftrag des Konsumenten deckt "Super Nowak" einen Wasserskandal auf: Warum ist unser Wasser teilweise verschmutzt? Und warum handelt keiner? "Super Nowak" knöpft sich die Zuständigen von der niederösterreichischen Landesregierung vor. Außerdem checkt der "Held der Konsumenten" Campingplätze auf Service und Hygiene und testet nützliche und unnötige Camping-Gadgets.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

SUPERNOWAK!
PULS 4
SUPERNOWAK!

SUPERNOWAK!

Alle 5 Staffeln und Folgen