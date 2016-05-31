Zum Inhalt springenBarrierefrei
Super Nowak vom 31.05.2016

PULS 4Staffel 3Folge 5vom 31.05.2016
Folge 5: Super Nowak vom 31.05.2016

46 Min.Folge vom 31.05.2016Ab 6

In dieser Sendung zeigt "Super Nowak", wie schnell sich Falschmeldungen und Hetze im Internet verbreiten. Als Held der Konsumenten testet er das natürlich auch selbst und findet seine eigene Falschmeldung doch glatt in der Zeitung. Im Servicetest gibt er außerdem Tipps, wie der Urlaub nicht zum Albtraum wird und wieviel Geld man sich bei Flugverspätungen oder Ausfällen zurückholen kann.

