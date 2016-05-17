Zum Inhalt springenBarrierefrei
Super Nowak vom 17.05.2016

Folge 3: Super Nowak vom 17.05.2016

46 Min.Folge vom 17.05.2016Ab 6

Achtung an alle Häuselbauer! Dieses Mal ist der Held der Konsumenten dem Pfusch am Bau auf der Spur und befördert unfassbare Zustände ans Tageslicht. Außerdem testet er mit seinem Assistenten angeblich unverwüstbare Handyhüllen. Ob diese auch dem tonnenschweren Bulldozer standhalten? Außerdem macht Reinhard Nowak mit den "Super Nowak Superhacks" auch diese Woche wieder den kleinen Qualen des Alltags den Garaus.

