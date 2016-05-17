Super Nowak vom 17.05.2016Jetzt kostenlos streamen
SUPERNOWAK!
Folge 3: Super Nowak vom 17.05.2016
46 Min.Folge vom 17.05.2016Ab 6
Achtung an alle Häuselbauer! Dieses Mal ist der Held der Konsumenten dem Pfusch am Bau auf der Spur und befördert unfassbare Zustände ans Tageslicht. Außerdem testet er mit seinem Assistenten angeblich unverwüstbare Handyhüllen. Ob diese auch dem tonnenschweren Bulldozer standhalten? Außerdem macht Reinhard Nowak mit den "Super Nowak Superhacks" auch diese Woche wieder den kleinen Qualen des Alltags den Garaus.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
SUPERNOWAK!
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4