Sweet and Easy - Enie backt
Folge 1: Ostern
24 Min.Folge vom 26.03.2016Ab 6
Enie zaubert hier nicht nur tolles Gebäck aus dem Ofen, sie zeigt auch, wie man aus Eierschalen eine tolle Kerzen-Deko basteln kann und sie stellt einen leckeren Eierlikör her. Gebacken wird ein Kastenkuchen, in dem sich ein Osterhase versteckt, ganz einfache und schnelle Blätterteig-Eier. Carolin Niemczyk, die Sängerin vom Glasperlenspiel, backt mit Enie eine herzhafte Pfannkuchen-Torte mit Möhren-Deko.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen