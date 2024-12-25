Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wir lieben Käsekuchen

sixxStaffel 5Folge 3vom 25.12.2024
Folge vom 25.12.2024

Der Käsekuchen ist einer der beliebtesten Kuchen der Deutschen. Grund genug, ihm eine ganze Sendung zu widmen! Enie backt einen Käsekuchen mit nur drei Zutaten und pikante Käsetörtchen im Filo-Teig. Ganz schnell gemacht ist Enies Erdbeer-Käsekuchen-Trifle und gemeinsam mit ihrem Gast Luca Moritz Gültas zaubert Enie einen Peanutbutter-Cheesecake. Der 41-jährige Luca backt voller Begeisterung im "Miss Lillys" in München.

