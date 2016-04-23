Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

Gibt dir das Leben Zitronen, mach Kuchen draus!

sixxStaffel 5Folge 5vom 23.04.2016
Gibt dir das Leben Zitronen, mach Kuchen draus!

Gibt dir das Leben Zitronen, mach Kuchen draus!Jetzt kostenlos streamen

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 5: Gibt dir das Leben Zitronen, mach Kuchen draus!

25 Min.Folge vom 23.04.2016Ab 6

Langweiliger, trockener Zitronenkuchen im Kasten war gestern! Enie backt in dieser Folge Lemonies, einen süß-sauren und super-saftigen Kuchen mit der Konsistenz eines Brownies/Blondies. Ganz schnell gemacht und herrlich zitronig ist der Mini-Milchbrötchen-Auflauf mit ihrem selbstgemachten Lemon-Curd. Tom Seidel vom Café "Nothaft & Seidel" in Berlin Prenzlauer Berg zeigt Enie, wie er seinen klassischen Zitronenkuchen mit Hilfe von Spinat super saftig und knallig grün backt.

