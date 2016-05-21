Sweet and Easy - Enie backt
Folge 9: Angeberkuchen
25 Min.Folge vom 21.05.2016Ab 6
Enie backt heute beeindruckende Angeberkuchen: Richtig krachen lässt sie es bei ihrer mehrstöckigen Pavlova mit ganz viel Schokocreme und Amarenakirschen. Gleich neun Etagen aus Biskuit und Mascarponecreme hat der Naked Cake. Auch Kleines kann großen Eindruck machen und das ganz "Speed & Easy", so wie die Crunchy Apfel-Sandwiches. Bloggerin und Kochbuch-Autorin Sophia Hoffmann zeigt Enie, wie sie aus buntem Brot eine opulente, kunterbunte, herzhafte und vegane Torte macht.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen