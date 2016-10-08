Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

Apfel wie Birne

sixxStaffel 5Folge 11vom 08.10.2016
Apfel wie Birne

25 Min.Folge vom 08.10.2016Ab 6

Heute kommen aus Enies Ofen die besten Kuchen mit Äpfeln und Birnen. Los geht's mit einem Apfelkuchen: Ganze Äpfel werden mit Marmelade gefüllt und kommen in den einfachsten Rührteig der Welt, den Wacky Cake. "Speed & Easy" sind die süßen Birnenröllchen. Anni Alber ist Oma und Hobbybäckerin mit Leib und Seele. Im Münchner Senioren-Backclub "Kuchentratsch" backt sie am liebsten ihren Apfel-Streuselkuchen vom Blech - wie der gemacht wird, verrät sie uns heute.

