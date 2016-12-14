Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 5Folge 22vom 14.12.2016
46 Min.Folge vom 14.12.2016

Kurz vor Weihnachten begrüßt Enie Jochen Bendel, Michael Stierle und Evelyn Weigert als Gäste ihrer Weihnachtsparty. Mit ihnen zusammen macht sie tollen Baumschmuck, leckere Weihnachtstorte und einen `hot & spicy Schokoladendrink'.

sixx
