Ein Brot für alle FälleJetzt kostenlos streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 15: Ein Brot für alle Fälle
25 Min.Folge vom 12.11.2016Ab 6
Bei Enie dreht sich diesmal alles um Brot, Brot, Brot. Sie backt das schnellste Sauerteigbrot der Welt: Ganz ohne tagelanges Warten, mit wenig Aufwand, schnell und einfach aus dem Holzbackrahmen. "Speed & Easy" gemacht ist die Stulle mit Wow-Effekt dank einer Paprika-Ei-Blume. Ein einfaches Hefebrot wird zum Super-Food mit Powersamen. Und George Andreadis von der Berliner "Bekarei" zeigt Enie, wie er himmlische Gottesbrötchen macht.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen