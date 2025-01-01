Sweet and Easy - Enie backt
Folge 16: Cozy Lazy Wochenende
25 Min.Ab 6
Enie van de Meiklokjes zaubert leckeres Gebäck für ein kuscheliges Wochenende in den eigenen vier Wänden. Neben einem saftigen Zitronen-Mohnkuchen, der süß und sauer zugleich ist, gibt es ein schnelles Brot im Topf, das ganz unterschiedlich belegt werden kann. Auch Enies Kaiserschmarrn ist ein echter Gaumenschmaus und wird mit einem köstlichen Schoko-Bananen-Chai-Latte serviert.
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen