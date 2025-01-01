Sweet and Easy - Enie backt
Folge 18: Schokolade gut, alles gut!
25 Min.Ab 6
Schokolade lässt die Herzen einiger Naschkatzen höherschlagen. Deshalb verrät Enie van de Meiklokjes, wie man die braune Masse in köstliche Leckereien verwandeln kann. Unter anderem zaubert sie einen saftigen Schokokuchen ganz ohne Mehl, einen Schmelzkuchen mit weißer Schokolade und ein traumhaftes Schokoladentiramisu. Außerdem bekommt Enie Besuch von Ian Baker. Gemeinsam mit dem Chef-Patissier backt sie einen Schoko-Karamell-Kuchen, der keine Wünsche offenlässt.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen