Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sweet and Easy - Enie backt

Tierisch lecker

sixxStaffel 9Folge 12vom 10.10.2020
Tierisch lecker

Tierisch leckerJetzt kostenlos streamen

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 12: Tierisch lecker

25 Min.Folge vom 10.10.2020Ab 6

Enies Tier-Kreationen sehen nicht nur spektakulär aus, sondern sind auch noch wahnsinnig lecker. Neben beerigen Flamingo-Muffins zaubert sie blitzschnell köstliche Katzenzungen. Gemeinsam mit Hundetrainer André Vogt backt Enie einen Hunde-Apfelkuchen. Außerdem bastelt sie ein Haifischbecken aus einem Mürbeteigboden mit einer fluffigen Creme und Gummitieren.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Sweet and Easy - Enie backt
sixx
Sweet and Easy - Enie backt

Sweet and Easy - Enie backt

Alle 12 Staffeln und Folgen