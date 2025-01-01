Sweet and Easy - Enie backt
Folge 7: Feierkuchen
25 Min.Ab 6
Kreative Kuchen sorgen für einen Hingucker auf jeder Feier. Neben einer bunten Cookie-Pizza zaubert Enie van de Meiklokjes süße Holunderblüten-Mascarpone-Törtchen. Außerdem gibt sie Tipps für das perfekte Mitbringsel im Glas. Anschließend verrät Moderatorin Melissa Khalaj ihr absolutes Geheimrezept. Gemeinsam backen die beiden Frauen einen echten Geburtstagskuchen-Klassiker. Passend dazu servieren sie eine alkoholfreie Bowle mit Vanilleeis und Früchten.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen