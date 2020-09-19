Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

sixxStaffel 9Folge 9vom 19.09.2020
24 Min.Folge vom 19.09.2020Ab 6

Diese Spezialitäten dürfen auf keinem Rummel fehlen: Enie van de Meiklokjes backt knusprige Churros mit Zimt und Zucker. Außerdem zeigt sie, dass auch außergewöhnliche Bier-Pancakes blitzschnell zubereitet werden können. Ebenfalls häufig auf dem Jahrmarkt zu finden sind Enies Bananen am Stiel. Mit Schokolade ummantelt und mit bunten Toppings verziert sehen die Leckereien zum Anbeißen aus. Unterstützung erhält Enie diesmal von Moderatorin Viviane Geppert.

