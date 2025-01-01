Sweet and Easy - Enie backt
Folge 19: Allerlei in der Keksbäckerei
24 Min.Ab 6
In der Adventszeit dürfen leckere Kekse auf keinen Fall fehlen. Deshalb legt sich Enie mächtig ins Zeug und backt eine große Vielfalt köstlicher Cookies. Zutaten wie Ingwer, Apfel, Zimt und Karamell versüßen zu Weihnachten den Geschmack. Neben klassischen Löffelbiskuit serviert Enie außerdem einen heißen Apfel-Drink mit Sahne und Zimt, der an kalten Wintertagen zusätzlich Wärme spendet.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen