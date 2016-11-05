Sweet and Easy - Enie backt
Folge 14: Einer für alle!
24 Min.Folge vom 05.11.2016Ab 6
Enie macht richtig viel aus nur einem Teig. So wie ihren Flammkuchen vom Blech! Mit drei verschiedenen Belägen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Aus einem Biskuitboden macht sie viele Layer Cakes: Schichttörtchen voller Creme, verfeinert mit buntem Zucker. Ganz schnell gemacht sind die herzhaften Zwiebelkuchen-Muffins. Enies Gast, die bekannte Fernsehköchin Rachel Khoo, backt ihre herzhaft-leckeren Fisch-Bullar (Fischbrötchen) für viele hungrige Mäuler.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen