Sweet and Easy - Enie backt

Weihnachten steht vor der Tür

sixxStaffel 5Folge 20vom 17.12.2016
Weihnachten steht vor der Tür

Weihnachten steht vor der TürJetzt kostenlos streamen

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 20: Weihnachten steht vor der Tür

25 Min.Folge vom 17.12.2016Ab 6

Weihnachten steht vor der Tür! Enie zeigt große und kleine Alternativen zum Stollen. Sie backt eine Weihnachtstorte voller winterlicher Aromen mit einem Spekulatiusboden. Außerdem zaubert sie aus nur einem Teig drei ganz unterschiedliche Plätzchen. Speed & Easy gemacht ist der aromatische Chai-Milchshake. Und Moderator und Hobby-Bäcker Jochen Bendel zeigt Enie seinen weihnachtlichen Kirsch-Mohnstrudel mit Zimt und Mandelblättchen.

