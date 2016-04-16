Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sweet and Easy - Enie backt

American Way of Bake

sixxStaffel 5Folge 4vom 16.04.2016
American Way of Bake

American Way of BakeJetzt kostenlos streamen

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 4: American Way of Bake

25 Min.Folge vom 16.04.2016Ab 6

Enie backt gerne einfach und schnell, deshalb liebt sie die amerikanische Art zu backen. In dieser Folge gibt es: selbstgemachte Marshmallows, Enie zeigt, wie sie den klassischen Ice Tea zu einem leckeren Eis am Stiel verwandelt, sie backt die fluffigsten Hot Dog-Brötchen, die ein Amerikaner jemals gesehen hat und lässt sich von ihrem Gast, der Kanadierin Kyla Boyle zeigen, wie die Nordamerikaner "Nanaimo Bars" zubereiten, ein typisch kanadisches, herrlich schokoladiges Gebäck.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Sweet and Easy - Enie backt
sixx
Sweet and Easy - Enie backt

Sweet and Easy - Enie backt

Alle 12 Staffeln und Folgen