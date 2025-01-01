Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sweet and Easy - Enie backt

Crazy Cakes

sixxStaffel 9Folge 13
Crazy Cakes

Crazy CakesJetzt kostenlos streamen

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 13: Crazy Cakes

24 Min.Ab 6

Enie van de Meiklokjes präsentiert die verrücktesten Kuchenrezepte und probiert einige davon gleich selbst aus. Neben Karamell-Bubble-Törtchen mit Keksboden und sahnigen Kugeln in weiß und grün gibt es einen leckeren Galaxy-Drink mit Kiwi. Zudem zaubert Enie einen durchsichtigen Holunderkuchen aus einem einfachen Mürbeteig. Gemeinsam mit der leidenschaftlichen Bäckerin Sophia Stolz kreiert sie außerdem eine farbenfrohe Regenbogentorte mit ausgefallener Dekoration.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Sweet and Easy - Enie backt
sixx
Sweet and Easy - Enie backt

Sweet and Easy - Enie backt

Alle 12 Staffeln und Folgen