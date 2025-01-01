Sweet and Easy - Enie backt
Folge 13: Crazy Cakes
24 Min.Ab 6
Enie van de Meiklokjes präsentiert die verrücktesten Kuchenrezepte und probiert einige davon gleich selbst aus. Neben Karamell-Bubble-Törtchen mit Keksboden und sahnigen Kugeln in weiß und grün gibt es einen leckeren Galaxy-Drink mit Kiwi. Zudem zaubert Enie einen durchsichtigen Holunderkuchen aus einem einfachen Mürbeteig. Gemeinsam mit der leidenschaftlichen Bäckerin Sophia Stolz kreiert sie außerdem eine farbenfrohe Regenbogentorte mit ausgefallener Dekoration.
Sweet and Easy - Enie backt
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SIXX
Enthält Produktplatzierungen